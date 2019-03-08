وفد أمني مصري يبحث مع هنية كسر الحصار على غزة

بحث وفد أمني مصري مع قيادات في حركة حماس، سبل كسر الحصار ووقف إطلاق النار خلال زيارة للوفد لقطاع غزة.

وقالت حماس في بيان، اليوم الجمعة "استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، إسماعيل هنية، والهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، وفد المخابرات المصرية، برئاسة الوكيل أيمن بديع؛ للاطلاع على مستجدات التحرك المصري تجاه كسر الحصار عن قطاع غزة".

وأضاف البيان: "كما استقبل رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، وعدد من قيادات الحركة، الوفد الأمني المصري، صباح اليوم الجمعة، وأمس الخميس، في مكتبه في قطاع غزة، وانضم للقاءات وفد من قادة الفصائل الفلسطيني".

وأوضح البيان أن "الطرفان بحثا سبل كسر الحصار عن قطاع غزة، والجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار، والاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى، والهجمة العدوانية على أسرانا البواسل في سجون العدو الصهيوني، وقد أطلع الوفد المصري وفد الفصائل الفلسطينية على التقدم في الجهود التي يبذلها في هذا الإطار".

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وقبيل لقاء السنوار، أمس الخميس، زار الوفد المصري بصحبة فريق من الأجهزة الأمنية بغزة، بحسب البيان، "معبر رفح على الجانبين الفلسطيني والمصري، للاطلاع على سير العمل، والمصاعب التي تواجه أبناء شعبنا خلال سفرهم عبر المعبر، كما اطّلعا على آليات العمل في معبر كرم أبو سالم، وتفقدا الحدود المشتركة بين فلسطين المحتلة وجمهورية مصر العربية".

وتابع البيان: "عقب انتهاء زيارة معبر رفح عقد الطرفان اجتماعاً خاصاً لمناقشة آليات التخفيف عن المسافرين من أبناء شعبنا في قطاع غزة، أثناء التنقل من جمهورية مصر العربية وإليها".

يذكر أن هنية عاد من العاصمة المصرية، القاهرة، قبل أسبوع عقب زيارة التقى خلالها قيادات جهاز الاستخبارات العامة.

هذا وتبذل مصر، من خلال جهاز الاستخبارات العامة، مساع حثيثة لجسر الهوة بين حركتي فتح وحماس، لبلوغ المصالحة الفلسطينية الداخلية، وإنهاء الانقسام المستمر منذ العام 2007، عبر تقريب وجهات النظر لتنفيذ الاتفاق الذي فشل مرات عديدة، بفعل التعنت من قبل الفصائل المتخاصمة على الساحة السياسية.