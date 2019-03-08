في اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية تجمع القمامة من المنازل (صور)

احتفلت وزيرة شؤون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب الألمانية، فرانزيسكا جيفى، باليوم العالمي للمرأةالذي يحل علينا اليوم الجمعة 8 مارس.

وقامت الوزيرة الألماية، بجمع القمامة من المنازل وهي ترتدي زي عمال شركات النظافة، إذ استقلت أحد السيارات التابعة لجمع القمامة من المنازل ليفاجئ المواطنين الألمان بها.

يذكر أن اليوم العالمي للمرأة، قد تصدر مؤشرات محرك البحث الأشهر عالميًا جوجل، كما احتفل جوجل به على طريقته الخاصة، و وضع لوجو خاص بالمرأة في صدارة محرك البحث.