أبرز "13 نقطة" للثورة السودانية من البداية للنهاية

بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تعيشها السودان خلال الفترة الماضية، انفجر الشعب في وجه النظام الحالي برئاسة عمر البشير الذي تولي السلطة قبل 30 عاما.

وثار الآلاف من المواطنين يوم 19 ديسمبر كانون الأول ضد النظام، وتطورت لتصبح أقوي تحدي لحكم البشير منذ ثلاثة عقود.

حيث أعلن البشير الشهر الماضي حالة الطوارئ وأقالة الحكومة المركزية، وعين مسئولين أمنيين محل حكام الولايات ووسع صلاحيات الشرطة ومنع التجمعات العامة دون تصريح.

وتستعرض اخبار الخليج 365 أهم انجازات الثورة منذ اندلاعها حتى الآن والتي تتمثل في الآتي":-

1-الثورة أطاحت بنائب الرئيس الفريق بكري حسن صالح

2- الثورة أطاحت بالوزراء الاتحاديين و وزراء الدولة في حكومة الحوار الوطني و المؤتمر الوطني

3- الثورة أطاحت بولاة الولايات

4- الثورة أطاحت بوزراء حكومات الولايات

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5- الثورة أطاحت بكل المعتمدين في محليات كل الولايات

6- الثورة جعلت الرئيس البشير يشك في المؤتمر الوطني ولا يستشيرهم في التغييرات الأخيرة بشهادة أمين حسن عمر

8- الثورة أغلقت كل الجامعات والكليات الحكومية والخاصة

9- الثورة أخافت الحكومة حتى أعلنت حالة الطوارئ

10- الثورة أطاحت بمحافظ بنك السودان

11- الثورة جعلت أعضاء المؤتمر الوطني يتوارون خجلا من كونهم ينتسبون إلى هذا الحزب الفاشل

12- الثورة وحدت كل أطياف الشعب السوداني وأحيت فيهم روح الوطنية.

13- الثورة أوضحت أن كل الأطباء وأساتذة الجامعات و الصيادلة والمحاميين والطلاب وغيرهم كل هؤلاء ضد النظام ومع الثورة.