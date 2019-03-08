موجز "السودان 365".. تغييرات هامة في الجيش

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

ترقيات وإحالات في الجيش السوداني

أصدر الر ئيس السوداني عمر البشير ؛القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ اليوم الجمعة عددا من القرارت الجمهورية تم بموجبها ترقية عدد من الضباط في الرتب المختلفة الى الرتبة الأعلى؛ واحالة عدد محدود من الضباط الى التقاعد .

وتأتي هذه القرارات الراتبة وفق قانون القوات المسلحة واللوائح المنظمة لخدمة وترقي ضباط القوات المسلحة لسنة 1993م تعديل 2007م.

قرارات رئاسية مرتقبة بمراجعة الخدمة المدنية والهيئات العامة

قال رئيس حزب حركة تحرير السودان، مبارك دربين أن الرئيس عمر البشير شدد خلال اجتماع اللجنة الطارئة لمعالجة الأزمة ببيت الضيافة أمس، على ضرورة إجراء مراجعة حقيقية وشاملة للخدمة المدنية لتواكب الإصلاحات التي تجري الآن.

ونبه دربين في تصريحات حسب صحيفة الإنتباهة ، إلى أن البشير أعلن أيضاً عن مراجعة جميع الهيئات العامة التي قال إنها انفصلت عن سلطة الدولة وصارت تعمل بعيداً عنها، وأكد مبارك أن تلك القرارات سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.

انطلاق تظاهرات في منطقة ودنوباوي والكلاكلة الوحدة في العاصمة الخرطوم

انطلقت مظاهرات في كل من منطقة ودنوباوي في مدينة أمدرمان بالقرب من مسجد الأنصار ومنطقة الكلاكلة الوحدة مربع 4 عقب صلاة الجمعة تنادي بإسقاط البشير ونظامه .

وتأتي هذه التظاهرة استجابةً لدعوة تجمع المهنيين السودانيين "جسم غير شرعي "يضم منظمات المجتمع المدني وتنظيمات سياسية والتي أصدرت بياناً أمس الخميس دعت فيه إلى فعاليات ثورية متنوعة تشمل كامل الأسبوع المقبل.

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ترتيبات لتحصيل زكاة المغتربين عبر السفارات

كشف السفير عصام الدين عوض متولي الأمين العام لجهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج في مؤتمر صحفي عقده اليوم بفرع جهاز العاملين بالخارج بمدني عن جهود كبيرة تقودها الدولة لإعادة ثقة العاملين بالخارج عبر 28 حزمة تشجيعية في المجالات الاقتصادية والخدمية للمغتربين تقدم عبر إدارات الجهاز لتحسين أوضاع العاملين بالخارج ورفع عائداتهم .

وأقر متولي بضعف عائدات المغتربين على خزينة الدولة التي تبلغ في مجملها 200 ألف دولار في العام لا ترقى للمستوى المطلوب مقارنة بعائدات المغتربين بمصر التي تقدر بحوالي 26 مليون دولار، ولفت للترتيبات الجارية للنهوض بعائدات المغتربين لتصل 4 ملايين دولار في العام الجاري .

وأشار للخدمات النوعية التي يقدمها الصندوق لمنسوبيه عبر صندوق دعم العودة الجبرية للمغتربين وخدمات التوعية والتبصير بمخاطر الهجرة غير الشرعية من خلال مركز دراسات الهجرة إضافة للدراسات العلمية التي يقدمها الجهاز عبر منسوبيه والقوافل الصحية وأكد أن الجهاز محيط بقضايا السودانيين العاملين بالخارج .

وعبر عن إشادته بالأداء المتميز لفرع الجهاز بولاية الجزيرة .

ولفت للجهود الجارية لتنفيذ نظام النافذة الموحدة برسم موحد لكل الخدمات لتقصير الظل الإداري، وأعلن عن قيام بنك المغتربين بقيام معرض دائم للاستثمارات داخل الجهاز .

وكشف عن ترتيبات جارية مع ديوان الزكاة لتحصيل زكاة المغتربين عبر السفارات وتخصيص 70٪ منها للمغتربين المستحقين في الخارج حسب الضوابط الشرعية و30٪ للمغتربين وأسرهم في الداخل المستحقين.

من جانبه أعلن الأستاذ أزهري محمود مدير جهاز فرع جهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج بولاية الجزيرة عن توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز تشغيل الخريجين بالولاية لاستيعاب أبناء المغتربين في خدمات جهاز تشغيل الخريجين في التدريب على إدارة المشاريع الصغيرة وتخصيص مشاريع فردية وجماعية لأبناء المغتربين .

وثمن أزهري اهتمام حكومة الولاية بتحسين محاصيل الصادر والمشاريع الزراعية والسكنية، وقال إن المشاريع الاستثمارية الجادة ستسهم في تحفيز المغتربين ورفع عائداتهم لدعم الاقتصاد الوطني .