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البشير يحيل ضابط في الجيش للتقاعد ويرقي آخرين

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أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الجمعة، قرارات جمهورية تم بموجبها إحالة عدد محدود من ضباط الجيش إلى التقاعد، وترقية آخرين.

 

وقال الجيش في بيان، إن "الترقيات شملت ضباطاً في رتب مختلفة"، ولم يشر البيان إلى أعداد المحالين إلى التقاعد، أو الذين تمت ترقيتهم، وفق وكالة "الأناضول".

 

وأكد الجيش أن القرارات "راتبة وتأتي وفق قانون القوات المسلحة السودانية واللوائح المنظمة لخدمة وترقي ضباط الجيش".

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