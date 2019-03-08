" جوارديولا" يحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

تُوج المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن شهر فبراير الماضي.

وذكر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي عبر تويتر أن جوارديولا تُوج بالجائزة بعد أربع انتصارات حققها السيتزنس في الدوري الإنجليزي، أبرزها الفوز على مانشستر سيتي بسداسية دون رد.

وكان اللاعب الأرجنتيني سيرخيو أغويرو تُوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر فبراير اليوم الجمعة.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 71 نقطة وبفارق نقطة عن فريق ليفربول صاحب المركز الثاني.