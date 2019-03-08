الاتحاد الأوروبي يزيد من أوجاع ريال مدريد بهذا التصريح

كشف الاتحاد الأوروبي "يويفا" صحة هدف أياكس امستردام الهولندي في شباك نادي ريال مدريد، في المباراة التي انتهت بين الفريقين بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكتب الاتحاد الأوروبي على موقعة الرسمي، إن لم يكن هناك دليل قاطع على أن الكرة كانت خارج اللعب من جميع زوايا الفيديو والصور التي تم تحليلها من قبل الـVAR.

وكان الحكم المساعد في اللقاء، قد قرر أن الكرة بأكملها لم تعبر خط التماس بشكل كامل، لذلك لم تكن هناك مراجعة ميدانية مطلوبة، وبالتالي كان الحكم على حق في السماح للهدف.