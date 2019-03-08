عاجل.. استقالة عدد من نواب الحزب الحاكم بالبرلمان الجزائري

ذكرت قناة "الشروق" الجزائرية، أن عدد من نواب الحزب الحاكم في البرلمان قدموا استقالاتهم، وسط احتشاد آلاف المتظاهرين في العاصمة الجزائرية فيما أطلق عليه "جمعة الحسم".

وشهدت ساحة ساحة البريد المركزي والشوارع القريبة توافد آلاف المحتجين، فيما يتوقع أن تفوق هذه التجمعات التحركات الماضية، كونها أول جمعة بعد ترشح بوتفليقة رسميا رغما عن إرادة المحتجين.