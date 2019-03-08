مقتل 5 جنود بإطلاق نار داخل وحدتهم العسكرية في العراق

قالت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الجمعة، إن خمسة جنود عراقيين لقوا مصرعهم جراء اطلاق نار داخل وحدتهم العسكرية.
وأضافت الخلية في بيان أن قيادة عمليات بغداد فتحت تحقيقا بشأن مقتل خمسة جنود عراقيين بحادث إطلاق نار داخل وحدتهم العسكرية.
ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل مكتفيا بالإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت القاتل وسيتم كشف مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.
وتجدر الإشارة إلى أن قيادة عمليات بغداد تتولى الأمن في العاصمة بغداد وعدد من المدن الصغيرة المحطية بها.
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