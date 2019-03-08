زيدان يحدد أسماء 7 لاعبين من أجل قيادة ريال مدريد

اقترب الفرنسي زين الدين زيدان، من العودة لتولي المهمة الفنية لفريق ريال مدريد، خلفا للأرجنتيني سولاري، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا وكأس إسبانيا في أقل من أسبوع .

وذكرت شبكة ABC العالمية، أنه في حال وصول زيدان لتولي المهمة الفنية لفريق ريال مدريد قأنه سيطلب التعاقد مع عدة لاعبين.

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وأكدت الشبكة أن زيدان سيطلب التعاقد مع كل من إيدين هازارد وميليتاو، بالإضافة لإيركسين وهاري كين نجما توتنهام ومبابي ونيمار ثنائي فريق باريس سان جيرمان، كذلك جونيور فيربو ظهير ريال بيتيس.

وتراجع مستوى الريال بشدة في الموسم الحالي، بعد رحيل زيدان نهاية الموسم الماضي عن الفريق.