الضمان تحيي المرأة السودانية بعيدها العالمي

حيت دكتورة فاطمة أحمد فضل وكيل وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف الثامن من مارس من كل عام المرأة في كل العالم، وخصت المرأة السودانية تقديرا لمسيرتها الحافلة بالتضحيات والمجاهدات، حيث يمثل هذا اليوم الذي يأتي تحت شعار (نطمح للمساواة .. نبني بذكاء .. نبدع من أجل التغيير)، يمثل نقطة محورية في الحراك من أجل حقوق المرأة وتوازنا من أجل عالم أفضل.
وأكدت فاطمة دور الوزارة واهتمامها بقضايا المرأة وتمكينها من وضع السياسات والاستراتيجيات التي تعزز دورها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والنهوض والارتقاء بأوضاعها حتى تتمكن من القيام بدورها كشريك أصيل وفاعل في بناء المجتمع .
وأشارت إلى أن المرأة بكل شرائحها لها حيز في برامج التمويل الأصغر والقرض الحسن وشبكات الأمان المنتجة، مرورا بوثبة المرأة في آفاق الحوار الوطني ووصولا لإحكام برامج الحماية الاجتماعية فكانت مشروعات الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات وبرامج الأمان الاجتماعي فتكون الوزارة أرست البنية التحتية لتحقيق الحماية الاجتماعية للمرأة.
وأكدت تجديد الالتزام والعزم بالمضي قدما من أجل نيل المرأة حقوقها ودعم مشاركتها في تحقيق الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
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