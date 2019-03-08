رئيسة الوزراء البريطانية تدعو البرلمان للتصويت لصالح بريكست وتحذر من التأخير

دعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الاتحاد الأوروبي إلى القيام بخطوات من شأنها أن تساعد في تمرير صفقة خروج لندن من الاتحاد عبر البرلمان البريطاني يوم 12 مارس.

وفي خطاب ألقته أمام عمال في مدينة غريمسبي بإنجلترا، اليوم الجمعة، قالت ماي إن "النواب ليسوا وحدهم الذين سيواجهون، الأسبوع القادم، خيارا جديا، بل على الاتحاد الأوروبي هو الآخر أن يختار، إذ إن كلا الطرفين يشاركان في هذه العملية، ومن مصلحة الأوروبيين أن تغادر بريطانيا الاتحاد بصفقة".

وأضافت: "نحن نعمل سوياً، لكن القرارات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القليلة القادمة ستؤثر إلى حد كبير على نتائج التصويت" في البرلمان.

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وأشارت رئيسة الوزراء إلى أن إعادة مجلس العموم رفضه دعم الصفقة حول "بريكست"، الأسبوع القادم، سيجعل تطور الأحداث غير قابل للتنبؤ.

وتابعت ماي: "ربما لن نخرج من الاتحاد الأوروبي على مدار أشهر، وربما سنخرج دون ضمانات يوفرها الاتفاق. بل وربما لن نغادره أبدا".

ويتوقع أن يعقد التصويت الثاني في الغرفة السفلى من البرلمان البريطاني يوم 12 مارس. وكانت ماي وعدت سابقا بأنه في حال إعادة النواب رفضهم للصفقة ، ففي 13 مارس سيكون عليهم التصويت على خروج لندن من الاتحاد بلا اتفاق معه، وفي يوم 14 مارس، التصويت حول إرجاء موعد "بريكست" المقرر له في يوم 29 من الشهر الجاري.