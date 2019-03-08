الحكومة الإنتقالية.. هل تكون الحل لأزمة السودان؟ (تقرير)

الأسابيع الأخيرة، شهدت طرح مبادرات بشأن تشكيل حكومة إنتقالية في السودان من أجل تهدئة الشارع الذي عم بالتظاهرات منذ نهاية 2018، مطالبا برحيل الرئيس عمر البشير، بعد تفاقم أحوال البلاد على كافة المستويات.

وأطلقت شخصيات سياسية وأكاديمية وقومية في السودان مبادرة "الإصلاح والسلام"، للمطالبة بحوار وطني يفضي لحكومة انتقالية تتولى إدارة شؤون البلاد، لمدة 4 سنوات.

وكانت تلك المجموعة التي عرفت بـ"مجموعة 52"، قد تقدمت في عام 2016، بمبادرة لتحقيق "مخرج آمن" للأزمة السياسية في السودان، تم طرحها على القوى السياسية وعلى رئاسة الجمهورية، بيد أن الرئاسة رفضت آنذاك استلام المبادرة.

ودعا رئيس المبادرة، الجزولي دفع الله، الحكومة السودانية إلى الامتثال "لمطالب الجماهير"، وتنفيذها عن طريق التوافق على "فترة انتقالية لا تقل عن 4 سنوات، وتكوين حكومة انتقالية، تتولى إدارة شؤون البلاد بالتوافق بين قيادة الحراك الجماهيري والقوى السياسية الكبرى".

كما قال الدكتور إبراهيم الأمين، نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان، إن الأزمة السودانية وصلت إلى درجة من التعقيد وتحتاج إلى رؤية ثاقبة وحل يخاطب قضايا الحاضر وتطلعات الشعب السوداني.

وأشار الأمين إلى أن "هذه الأزمة لا يمكن أن تحل بتغيير الوجوه بل بحلول جذرية لا يمكن أن يقوم بها فرد أو حزب واحد، وتحتاج إلى تفاهم على درجة عالية جدا من التوافق بين مختلف القوى السياسية والمدنية".

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وقال إن القضايا الأساسية بين المعارضين للرئيس البشير يوجد إجماع عليها، فيجب أن تكون هناك حكومة انتقالية، لأنه لا يمكن أن تتحدث مستقبلا عن انتخابات إلا في ظل نظام ديموقراطي، وهو ليس موجود أو حكومة انتقالية يتم التوافق عليها.

وأوضح الدكتور إبراهيم الأمين، نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان، أن "الهدف من الحكومة الانتقالية مخاطبة القضايا العاجلة المرتبطة بالمعيشة وحالة الناس، وفي نفس الوقت تقدم برنامج يخاطب القضايا الكبرى في البلاد".

فيما شدد مساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن ابراهيم، على رفض المبادرات الداعية لتكوين حكومة انتقالية، مشيراً إلى أن التغيير لا يتم بالتظاهرات والتخريب وتنفيذ الأجندة الخارجية وأن الطريق مفتوح أمام انتخابات 2020.

وتوقعت صحيفة الانتباهة السودانية، الخميس، تشكيل حكومة انتقالية في السودان برئاسة عمر البشير من أجل السيطرة على المظاهرات التي تشهدها البلاد.

وقال الصحيفة إنه لا خلاف في أن المظاهرات التي اجتاحت مدن البلاد ومازالت، قد أربكت حسابات الحكومة بشكل لا تخطئه العين، مما جعلها تعيد التفكير بشكل جدي في كيفية التعامل مع الثورة الشبابية بغية إخمادها بوسائل إطفاء هادئة دون جلبة وبعيداً عن وسائل العنف والقمع.

وأضافت:" لطالما تأكد لها أن (القمع) سيؤدي إلى مزيد من الاشتعال وتدويل القضية وانتزاع ملفها بواسطة أيدٍ دولية مازالت تنتظر الفرصة المناسبة للتدخل، في وقت سارعت فيه بعض القوى السياسية إلى إعلان تأييدها الاحتجاجات وتوجيه كوادرها بالانخراط في صفوف الثوار، الأمر الذي أوجد صراعاً وتنازعاً بين القوى السياسية لقيادة الاحتجاجات".