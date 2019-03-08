أمرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق في مقتل خمسة جنود إثر حادث إطلاق نار داخل وحدتهم.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن خلية الإعلام الأمني، قولها إن "قيادة عمليات بغداد تفتح تحقيقا بمقتل خمسة جنود بحادث إطلاق نار داخل وحدتهم"، مضيفة أن القيادة "ألقت القبض على القاتل"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
في سياق آخر، قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن مقاتلي "داعش" الأجانب، الذين يحاكمون في العراق، قد يواجهون أحكاما بالإعدام.
نقلت صحيفة "ذا ناشونال"، ومقرها أبوظبي، اليوم الخميس، "إن مقاتلي تنظيم داعش "سيحاكمون وفقا للقانون العراقي وربما يحكم عليهم بالإعدام إذا ما أدينوا" بقتل عراقيين.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد عبر في مقابلة سابقة مع قناة "الحدث" عن أمله في تلقي العراق الدعم الدولي والإقليمي في حل مشكلة اللاجئين، مشيرا إلى أن العراق تصدر محاربة الإرهاب نيابة عن العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر "عمليات بغداد" تفتح تحقيقا في مقتل خمسة جنود داخل وحدتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.