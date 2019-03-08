اتحاد المرأة ينظم نهارية في حب الوطن

حيَّت الأمين العام لاتحاد المرأة السودانية أ. احلام محمد إبراهيم المرأة السودانية ونساء العالم في عيدهن العالمي، قائلة إن الاحتفالية تمثل اعتزاز بوعي المرأة ودورها الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والسلام والاستقرار والسلم الاجتماعي.

وقالت حسب وكالة الانباء السودانية سونا لدى مخاطبتها نهارية المرأة في حب الوطن واستقراره التي نظمها الاتحاد اليوم تحت شعار "مزيد من التمكين .. نبني بذكاء.. ونطمح لمزيد من التغيير"، وذلك في إطار احتفالات الاتحاد باليوم العالمي للمرأة أن المرأة تحتفل بيومها، متطلعة لمزيد من التمكين والارتقاء بدورها وتحسين وضعها الاجتماعي والاقتصادي.

كما أكدت أن المرأة تؤيد وتبارك قرارات رئيس الجمهورية، مناشدة كل أبناء السودان للاصطفاف خلف القيادة والسعي لمرافئ التنمية والإعمار والسلام . من جانبها حيّت أمينة التنمية السياسية بالاتحاد ا.عوضية الباشا الرعيل الأول ممن لهن إنجازات كبيرة نقطف ثمارها اليوم، مضيفة أن المرأة السودانية أثبتت وجودها واستحقت المكتسبات التي نالتها سابقة رفيقاتها في كل دول العالم . Advertisements وفي كلمتها ثمنت القيادية وسفيرة المرأة للسلام د.تابيتا بطرس المرأة في مجالاتها وفي كل ساحة عمل وعطاء، لافتة النظر إلى أن احتفال المرأة يحمل رسائل عديدة تؤكد دورها الفاعل في الإصلاح في المرحلة القادمة، كما تشير الى احتفائها بقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة الخاصة بالسلام وسياسة الجميع تحت مظلة الوطن. وفي السياق قالت القيادية ا. أم سلمة محمد إسماعيل إن المرأة السودانية أدركت كنهها ووضعت نطاق إدراكها وأصبح لها حضورها ووجودها، مؤكدة أنها قوية وقادرة على قيادة التغيير، واليوم تحتفل والعالم يدرك أن دورها وقضاياها جزء لا يتجزأ من التنمية. واشتمل الاحتفال على فقرة تكريم ومشاركات شعرية وفواصل غنائية.

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