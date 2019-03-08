الجديد في قضية شبكة تنتحل صفة حميدتي….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مستثمر سوداني لدى الإمارات تفاصيل مثيرة في محاكمة شبكة مكونة من (4) متهمين يتزعمهم نزيل بسجن كوبر تنشط في احتيال المواطنين بانتحال صفة قائد قوات الدعم السريع “حميدتي”.

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