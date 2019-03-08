ايلا يؤكد التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار

جدد رئيس مجلس الوزراء القومي د.محمد طاهر ايلا التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه أمس بالبروفسير هاشم علي سالم الأمين العام للحوار الوطني الذي أوضح في تصريحات صحفية أن رئيس الوزراء وعد بتنشيط عمل القطاعات الثلاثة بمجلس الوزراء والمتمثلة في القطاع الاقتصادي وقطاع الحكم والإدارة وقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية فيما يلي متابعة تنفيذ هذه المخرجات في محاورها المختلفة فضلا عن تنشيط عمل اللجان الأربع المتمثلة في لجان الدستور والتشريع والسياسات العامة ولجنة الإجراءات، مبيناً أن رئيس الوزراء تعهد بإزالة كل العقبات التي تقف أمام تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وأوضح سالم أن اللقاء تطرق إلى ضرورة تكثيف العمل الإعلامي بشأن الحوار ومتابعة تنفيذ توصياته وذلك لتمليك المواطن وتبصيره بمراحل تنفيذ توصيات الحوار.

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