إحالات للتقاعد وترقيات في الجيش بقرارات رئاسية

الخرطوم: باج نيوز

أصدر الرئيس عمر البشير اليوم (الجمعة) قرارت جمهورية تم بموجبها ترقية عدد من الضباط في رتبٍ مختلفة إلى الرتبة الأعلى، وإحالة عدد محدود من الضباط إلى التقاعد .

وقال بيان صادر من القوات المسلحة اليوم، إن هذه القرارات الراتبة وفق قانون القوات المسلحة واللوائح المنظمة لخدمة وترقي ضباط القوات المسلحة لسنة 1993م تعديل 2007م .

وكان البشير في السادس والعشرين من فبراير الماضي، أصدر أيضاً عدداً من المراسيم والقرارت الجمهورية بترقية وإحالة عدد من قيادات الجيش للتقاعد، ونص القرار حينها، بتعيين الفريق أول مراقب جوي ركن عصــام الدين مبــارك حبيب الله وزيراً للدولة بوزارة الدفاع.

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