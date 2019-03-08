لجنة القوى السياسية: ضرورة التحاور مع الشباب

أكدت لجنة القوى السياسية لمعالجة الأزمة أهمية الاستجابة لقضايا الشباب والتحاور معهم حول تطلعاتهم وأكدت أن مسألة الحريات السياسية مكفولة وأن قانون الطوارئ لم يستهدف هذه المسألة حيث أن دور الأحزاب وإقامة أي نشاط سياسي موجود ولكنه مرتبط بموافقة وحماية السلطات .

وقال الأستاذ إبراهيم آدم إبراهيم – حزب الأمة الإصلاح والتنمية – عضو اللجنة في تصريحات صحفية عقب لقاء اللجنة مع رئيس الجمهوريةأمس ببيت الضيافة إن الاجتماع كان مهماً حيث أن اللجنة كانت تقوم بأعمال كبيرة خاصة في مسألة حل الأزمة السابقة التي مرت بها البلاد، مؤكدا أن اللجنة ضمت أكثر من ” 30 ” حزبا أمنت على كافة القرارات التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية خاصة فيما يتعلق بقانون الطوارئ الذي بموجبه أدى إلى هذه القرارات، مبينا أن اللجنة طالبت بأن توجه هذه القرارات للمحافظة وإسناد التوازن الاقتصادي، ومحاربة المهربين ومحاربة الفساد والمفسدين، وأضاف “أكدنا على أن التظاهر السلمي مكفول، ولكن التظاهر الذي يؤدي إلى عرقلة الحركة وحركة النقل والحريق والتخريب سيجابه بالطوارئ، كما أكدت اللجنة أهمية الحوار والحوار المجتمعي خاصة الحوار مع الشباب ودعوة كافة المحاربين للدخول إلى سلام وقفل ملف الحرب وعدم الاستقرارمن أجل نماء وازدهار الاقتصاد.

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