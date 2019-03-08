قرار بإجراء كشف طبي للضباط الإداريين بعد تزايد استرحامات البقاء في “مكان العمل”

الخرطوم: باج نيوز

أصدر وكيل ديوان الحكم الاتحادي صديق جمعة أرباب، قراراً يقضي بإجراء كشف طبوي سنوي للضباط الإداريين لأغراض اللياقة البدنية والصحية وذلك لضمان القيام بالواجبات الوظيفية على أن يحول من لا يجتاز الكشف الطبي للقمسيون الطبي للنظر في أمرهم.

وأشار جمعة إلى حصر رغبات الضباط الإداريين الذين ليس لديهم القدرة على التنقل من مواقعهم الحالية لظروف اجتماعية لتحويل وظائفهم من الجهاز القومي للضباط الإداريين إلى وظائف أخرى.

وتأتي القرارات وفقاً لمعلومات “باج نيوز” التزاماً بتنفيذ برنامج إصلاح الدولة والإصلاح المهني للخدمة المدنية وسعياً لتقوية مستوى الحكم المحلي بالسودان، وعقب تقديم بعض الضباط الإداريين إسترحامات للبقاء في ولاياتهم لظروفهم الإجتماعية إلى جانب شكوى البعض من ظروف صحية تحول دون القيام والالتزام بالضوابط المهنية الخاصة بالضابط الإداري ومن أهمها التنقل بين الولايات.

وقبل عام كان وزير ديوان الحكم الاتحادي فيصل حسن إبراهيم آنذاك، أعلن عن كشف تنقلات الضباط الإداريين للولايات بكل الدرجات الوظيفية، وتوعد من لا ينفذ أمر النقل بـ(الرفد) من الخدمة.

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