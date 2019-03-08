وزير الخارجية يلتقي السفير الصيني

استقبل وزير الخارجية د. الديرديري محمد أحمد بمكتبه، سفير جمهورية الصين الشعبية الجديد لدة السودان السيد ما شينغ مينغ، مشيدا بالمستوى المتميز للعلاقات بين البلدين الصديقين والتي تطورت وازدهرت على كافة الصعد حتى وصلت مرحلة الشراكة الإستراتيجية، معرباً في الوقت ذاته عن رغبة السودان الأكيدة في بحث سبل الارتقاء بها لآفاق أرحب من خلال تقييم ودراسة الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الستين عاماً الماضية منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ووضع خارطة طريق تمهد الدرب للوصول للأهداف المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه نقل السفير الصيني تحيات السيد مستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني للوزير الديرديري، وأثنى على العلاقات العريقة بين البلدين والتي يصادف الاحتفال بعامها الستين خلال العام الحالي فرصة مواتية لتعزيز التعاون القائم بين البلدين إضافة إلى ذلك، قدم الدعوة للسيد الوزير لزيارة الصين خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو المقبل.

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