الإتحادي “الأصل”: لن نتخلى عن مخرجات الحوار وإن تركها المؤتمر الوطني

البرلمان: باج نيوز

قطع الحزب الإتحادي الديمقراطي “الأصل” بأن مخرجات الحوار الوطني تعتبر السبيل الوحيد لحل مشاكل البلاد السياسية والاقتصادية، معلناً تمسكه بتوصيات الحوار وعدم التخلي عنها وإن تخلى عنها حزب المؤتمر الوطني.

وقال القيادي بالحزب عضو البرلمان محمد معتصم حاكم في تصريح صحفي، إن المرحلة المقبلة لا تتطلب تشكيل حكومي على أسس المحاصصة الحزبية مشدداً على ضرورة أن يكون التشكيل وفقاً للكفاءات الشخصية وتابع: “الإتحادي الأصل متمسك بالحوار لأنه الوسيلة الوحيدة لمعالجة أزمات البلاد” مجدداً تأكيده أنهم لن يتخلوا عنه وإن تركها حزب المؤتمر الوطني.

وكان الحزب الاتحادي أعلن أمس رفضه لقانون الطوارئ معتبراً أنه مقيد للحريات.

وقبلها أعلن القيادي بالحزب إبراهيم الميرغني أنهم لن يشاركوا في الحكومة الجديدة.

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