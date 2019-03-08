شاهد بالفيديو : مظاهرات في العاصمة الخرطوم عقب صلاة الجمعة

خرجت مظاهرات محدودة في العاصمة الخرطوم، اليوم عقب صلاة الجمعة تطالب برحيل نظام البشير في تحدً جديد لفرض حالة الطوارئ .

وقال شهود عيان بأن مظاهرات محدودة سيرها عشرات المتظاهرين عقب صلاة الجمعة في منطقة بري ومنطقة الكلاكلة الوحدة في العاصمة الخرطوم .

وهتف العشرات من المتظاهرين شعارات مناهضة للحكومة منها “ثوار أحرار ، حنكمل المشوار”، و”حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب” وعدة شعارات دائما مايرددها المحتجين خلال المظاهرات منذ إندلاعها.

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا وفق آخر إحصائية حكومية، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/ شباط الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلا.

الصورة من الارشيف *

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