ابن عوف يطلع على الأوضاع بولاية الخرطوم

اطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف على مجمل الأوضاع واستقرارها بولاية الخرطوم.

جاء ذلك لدى لقائه بالقصر الجمهوري أمس بوالي ولاية الخرطوم الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين الذي قدم خطة الولاية في معالجة الأوضاع الاقتصادية ومعاش الناس من خلال توفير أسواق البيع المخفض والتوسع في انتشار أسواق المنتجين ومراقبة المخابز، مبينا أن الولاية استوردت عددا كبيرا من المركبات العامة لمعالجة أزمة المواصلات، مؤكدا وصول جزء كبير منها إلى ميناء بورتسودان، وأشار إلى خطط الولاية في توفير فرص العمل بتشغيل الشباب عبر مشاريع التمويل الأصغر.

كما أشار الوالي إلى التوسع في المواعين الصحية من أجل توفير العلاج بالنسبة لمواطني الولاية والعمل على تحسين بيئة التعليم ومعالجة قضايا الخدمات والصرف الصحي، كما أشار إلى اتخاذ الولاية خطة إسعافية لتلافي القصور في خدمات المياه في فصل الصيف المقبل.

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