ايلا يلتقي برؤساء أحزاب تحالف نهضة السودان

(سونا)- التقى د. محمد طاهر إيلا رئيس مجلس الوزراء القومي بمكتبه أمس برؤساء أحزاب تحالف نهضة السودان والذي يضم حزب مؤتمر البجا برئاسة السيد موسى محمد أحمد وحزب الأمة المتحد برئاسة السيد بابكر أحمد دقنة وحزب حركة تحرير السودان الثورة الثانية برئاسة السيد أبو القاسم إمام وحزب الأمة الوطني برئاسة السيد عبد الله علي مسار وحزب التحرير والعدالة القومي برئاسة د. التجاني السيسي.

وأوضح السيد عبد الله علي مسار رئيس حزب الأمة الوطني في تصريح صحفي أن أحزاب تحالف نهضة السودان ناقشت مع السيد رئيس الوزراء رؤيتها المتكاملة لحل المشكلة الاقتصادية بالبلاد، مؤكداً دعمها الكامل للسيد رئيس مجلس الوزراء واستعدادها للعمل معه خلال المرحلة المقبلة.

وأبان أن اللقاء وجد ترحيباً حاراً من السيد رئيس الوزراء لا سيما أنه ناقش هموم الوطن على الأصعدة كافة، مؤمناً على التواصل معه خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن التحالف أبلغ السيد رئيس مجلس الوزراء تأييده الكامل لقرارات السيد رئيس الجمهورية التي أصدرها لإصلاح مجمل الأوضاع بالبلاد، كما ناشد جميع القوى السياسية التوجه نحو بناء الوطن والانتقال من مربع الحرب إلى السلام والإخاء والمودة والنهضة الشاملة، متمنياً أن تقود مبادرة تحالف نهضة السودان إلى استقرار وأمن وسلامة الوطن.

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