مفاجآت في أسعار أكثر السيارات مبيعاً بأسواق الخرطوم

الخرطوم: الانتباهة أون لاين

كشف متعاملون بسوق السيارات عن إستمرار تأثر السوق بأنخفاض أسعار الدولار، مما أدى لحالة من الركود.

وأكد تجار بـ (كرين بحري) توقف حركة البيع والشراء، اثر أنخفاض سعر الدولار. وكشف (عمر) أحد السماسرة بالكرين خلال جولة لـ (الانتباهة أون لاين) اليوم الجمعة عن نكسة كبيرة أصابت أسعار البوكس. وقال إن سعر الفردة موديل (2018م) من النوع الواطي تدهور من (2250) جنيه و(2300) إلى (2000- 1900) جنيهاً. ونوه إلى تراجع أسعار البوكس الفردة موديل (2012- 2018م) بصفة عامة من (2250) جنيهاً إلى (1500) جنيه وذلك حسب النظافة والموديل. وافصح عن توقف السوق بشكل كبير هذه الأيام بسبب انخفاض الدولار. وقال: (لا يوجد شراء على الرغم من تحرك السوق بواسطة أفراد القوات العائدة من اليمن، كاشفاً عن خسائر تعرض لها التجار بالكرين بسبب تراجع أسعار السيارات الذي قدره بنحو (50) ألف لكل عربة. وأفاد بأن أسعار الاكسنت دبدوب موديل (2008-2012م) سواء السعودي أو من انتاج شركة جياد تتراوح مابين (750) ألف جنيه الى مليون جنيه، بينما بلغ سعر الاكسنت خليجي وجياد موديل (2001- 2007م) من (450- 700) الف جنيه. وتتفاوت أسعار الاكسنت المضلع موديل (2012 – 2015 – 2016م) ما بين (1100- 1200) جنيهاً. وأوضح التاجر أن سعر التوسان، موديل (2008 – 2010م) من (850) ألف جنيه وحتى (900) ألف جنيه. ومن موديل (2011 – 2016) تصل أسعاره مابين (1750- 1400-1200) جنيهاً. ووصلت أسعار الفيستو موديلات (99 – 2004م) إلى (370 – 600) الف جنيه، بينما تتفاوت اسعار الفيستو البربري من (650 – 450) الف جنيه لموديلات (2004- 2008). وأشار إلى تفاوت أسعار الأتوس من موديل (99 – 2003 م) من (350-450) ألف جنيه.

وأفاد عمر أن أسعار الحافلات من نوع الشريحة أو الهايس موديل (2006 – 2016) تتفاوت حسب النظافة والموديل من (800) الف جنيه إلى (1750) جنيهاً، وانخفض سعر الروزا ميتسوبيشي من مليون ونصف إلى (800) ألف جنيه.

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