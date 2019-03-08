السودان يوقع علي اتفاقيتين بشأن تغير المناخ

وقع السفير عبد الوهاب حجازي سفير السودان لدى ايطاليا والمندوب الدائم لدى وكالات الأمم المتحدة في روما صباح اليوم على اتفاقيتين تتعلقان بتغير المناخ بتمويل ايطالي وتنفيذ منظمة الأغذية والزراعة بإجمالي تكلفة 1,115,147 يورو و 692,969 دولار

يوظف المشروع الأول الطاقة الشمسية لتوفير المياه الجوفية وحفر الآبار في شمال كردفان وضخ المياه لولاية نهر النيل لزيادة المناطق المزروعة و إنشاء أنظمة الزراعة البستانية المدارة على مستوى المجتمع المحلي.

بينما يُعنى المشروع الثاني بتقوية شبكة الأرصاد الجوي الهيدرولوجية وخدمات الأرصاد الجوي التابعة لهيئة الأرصاد الجوي السودانية وتدريب الكادر السوداني بالهيئة.

شارك في مراسم التوقيع من الجانب الايطالي مدير عام إدارة البيئة بوزارة البيئة والأرض والبحر والمندوب الدائم لايطاليا لدى وكالات الأمم المتحدة بروما، ومن منظمة الأغذية والزراعة مساعد المدير العام لبرنامج التعاون والدعم الفني إلى جانب كبار الموظفين من وزارة البيئة ومنظمة الأغذية والزراعة.

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