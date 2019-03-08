الاتحادات المهنية: تجاوز الأزمة عبر حكومة الكفاءات

أكد مجلس تنسيق الاتحادات المهنية السودانية أن تجاوز الأزمة الاقتصادية بالبلاد يكون عبر تكوين حكومة كفاءات، قائلا إن القرارات التي صدرت من رئاسة الجمهورية تحقق الاستقرار المستمر وتهيء الجو المناسب للإنتاج والعمل ومحاربة الفساد والتشوهات الاقتصادية بالبلاد، داعيا إلى أهمية إشراك الاتحادات المهنية في تكوين حكومة كفاءات والمشاركة في الخطط العامة.

وأكد المهندس الوسيلة حسن منوفلي رئيس مجلس تنسيق الاتحادات المهنية السودانية حسب وكالة السودان للأنباء أن التغيير الذي حدث في الساحة السودانية يفسح المجال لإشراك الكفاءات و الخبرات السودانية في الحكومة، مشير إلى أن اتحاد المهن الزراعية سعى إلى الخروج من الضائقة التي تمر بها البلاد من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية الزراعية، مشيرا إلى رفع إنتاجية محصول القمح خلال العام الحالي في 6 ولايات.

من جابه أكد كامل محمد حسن رئيس الاتحاد العام للمهن الطبية والصحية على أهمية دور مجلس تنسيق اتحادات المهن السودانية من خلال إمداد الحكومة بالخبرات والكفاءات للخروج من الضائقة التي تمر بها البلاد.

وأكد ضرورة حل كل المشاكل في الحقل الطبي، مشيرا إلى أهمية تقديم الخدمة الطبية للمريض لأنها لا تخضع للسياسة، مردفا أن المجلس طرح مبادرة الحوار الطبي في جلسة مع نائب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الرئيس أكد على أهمية المعايير والكفاءات في خطابه، داعيا إلى الحوار للوصول إلى نتائج تخرج بها البلاد من الأزمة و الضائقة الاقتصادية.

وأكد شهاب الدين عثمان الأمين العام لاتحاد المعلمين أن القرارات تضع البلاد في الاتجاه الصحيح، داعيا لتكوين حكومة الكفاءات بالبلاد، مضيفا أن امتحانات الشهادة السودانية تسير بشكل جيد و مستقر في كل الولايات وأن مرحلة الكنترول في الامتحانات ستبدأ في نهاية مارس الجاري والتصحيح في ابريل القادم وإعلان النتيجة في يونيو، موضحا أن الغياب في الامتحانات لهذا العام بلغ 2.3% أي اقل من نسبة غياب العام الماضي، مؤكد استقرار العام الدراسي الماضي.

من جانبه أعلن بروفسور صالح حسن الوسيلة الأمين العام لأساتذة الجامعات والمعاهد العليا أن العمل جاري لإعادة بدء الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا، مشيرا إلى أن الدراسة بولاية نهر النيل ستبدأ في 17 مارس الجاري، مضيفا أن ولاية الخرطوم تعد العدة لإعادة فتح الجامعات تليها الولايات الأخرى .

وأمن الوسيلة على أن القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية تتيح أكبر قدر من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .