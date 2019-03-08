التاريخ: 08-مارس-2019 فى : أخبار 31 مشاهدة أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن حملة تفتيشية واسعة النطاق بالقطاعات السكني، التجاري، الصناعي التي تتمتع بخدمة مياه الهيئة بدون عقودات رسمية مع الهيئة، وأبان المدير العام للهيئة مهندس نهيزي الرفاعي بحسب وكالة السودان للانباء أن الهيئة ستلجأ للقانون حال وجدت مخالفات في هذه الجهات، داعيا المواطنين والجهات المخالفة لمراجعة مكاتب الهيئة بالمحليات لتوفيق الأوضاع في فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوع، مشددا على أن الهيئة لن تتنازل عن حقها القانوني في مقاضاة المخالفين، موضحا أن المياه صناعة تكلف الهيئة أموالا طائلة تفوق حدود إمكانياتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات قانونية للأفراد والجهات المخالفة لتوصيلات المياه بدون مستندات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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