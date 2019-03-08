ثمانيني يقوم باغتصاب طفلة داخل مزرعته

التاريخ: 08-مارس-2019
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استمعت محكمة جنايات الروصيرص إلى المتحري والشاكي والمجني عليها، وتفاصيل هذه الحادثة تعود إلى أن رجلاً ثمانيني قام باغتصاب فتاة تبلغ من العمر عشر سنوات، حيث قام الرجل الثمانيني باستدراج الطفلة إلى مزرعته وهي في طريقها لشراء بعض المستلزمات لوالدتها من البقالة، حيث قام بإيقافها وقال لها حسب صحيفة الدار، أنا أيضاً أريد أشياء من البقالة، فذهبت إليه لكي يعطيها المال فقام بإدخالها إلى مزرعته واغتصابها وتم تأجيل المحكمة لسماع شهود الاتهام خلال الأسبوع القادم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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