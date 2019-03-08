مشاجرة بين طالبي خلوة تنتهي بمقتل أحدهم

التاريخ: 08-مارس-2019 فى : حوادث 29 مشاهدة شهدت خلوة شيخ الزين لحفظ القرآن الكريم بمنطقة عد بابكر جريمة قتل راح ضحيتها أحد الطلاب من حفظة القرآن الكريم بعد أن سدد له زميله طعنة بسكين أردته قتيلاً. تشير التفاصيل عندما فوجئ التلاميذ بنقاش حاد بين المتهم والمجني عليه وقبل أن تنجح محاولتهم لفضه استخرج المتهم البالغ من العمر 21 عاماً آلة حادة وقتل بها زميله البالغ من العمر عشرين عاماً، ليتم إخطار الشرطة التي سارعت إلى موقع الجريمة واتخذت كافة إجراءاتها القانونية اللازمة حسب صحيفة الدار ، كما دون بلاغ تحت المادة 130 من القانون الجنائي القتل العمد بقسم شرطة التكامل ولا زال التحري جارياً مع المتهم لكشف ملابسات الجريمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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