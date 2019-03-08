وجاء بقرار الاتهام الذى أصدره قاضى التحقيق العسكرى الأول فادى صوان أن المتهم السورى حمد سعدو معطى و 12 متهما آخرين، ارتكبوا جرائم التدخل (الاشتراك) فى وقائع وقضايا إرهابية عبر قيامهم بتوفير المحروقات، والمأكولات، والاحتياجات التى تعين عناصر من مجموعات إرهابية على تنفيذ جرائم إرهاب، فضلا عن مراقبة ورصد تحركات للقوات المسلحة؛ تمهيدا لتنفيذ عمليات إرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر إحالة 13 متهما بلبنان للمحكمة العسكرية لتقديمهم الدعم اللوجيستى للإرهابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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