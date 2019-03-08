البحرية الإيرانية تحبط هجوما لقراصنة على ناقلة نفط فى خليج عدن

أفاد التلفزيون الرسمى الإيرانى اليوم الجمعة بأن قواتها البحرية تدخلت لصد قراصنة هاجموا ناقلة نفط إيرانية فى خليج عدن.

وذكر التليفزيون الرسمى - حسبما نقلت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية - أن القراصنة كانوا على متن 11 قاربا سريعا هاجموا ناقلة تحمل شحنة مؤلفة من 150 طنا أمس الخميس.

وأظهر التليفزيون لقطات لقوات البحرية الإيرانية وهى تطلق النيران على قوارب سريعة دون إيضاح ما إذا كانت تلك اللقطات للحادث الذى وقع مؤخرا.

تجدر الإشارة إلى أن البحرية الإيرانية وسعت نطاق انتشارها فى السنوات الأخيرة، حيث أرسلت سفنا إلى المحيط الهندى وخليج عدن لحماية السفن الإيرانية من القراصنة.