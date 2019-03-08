انطلاق تظاهرات في منطقة ودنوباوي والكلاكلة الوحدة في العاصمة الخرطوم

انطلقت مظاهرات في كل من منطقة ودنوباوي في مدينة أمدرمان بالقرب من مسجد الأنصار ومنطقة الكلاكلة الوحدة مربع 4 عقب صلاة الجمعة تنادي بإسقاط البشير ونظامه . وتأتي هذه التظاهرة استجابةً لدعوة تجمع المهنيين السودانيين "جسم غير شرعي "يضم منظمات المجتمع المدني وتنظيمات سياسية والتي أصدرت بياناً أمس الخميس دعت فيه إلى فعاليات ثورية متنوعة تشمل كامل الأسبوع المقبل.

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