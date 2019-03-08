إجراءات سودانية حازمة لـ"تحسين الاقتصاد".. هل تنجح؟ (تقرير)

عدة إجراءات اتخذها المسئولين السودانين خلال الساعات الأخيرة، في محاولة منهم لتحسين الاقتصاد السوداني الذي انحدر في الفترة الأخيرة.

البداية عندما أعفى الرئيس السوداني عمر البشير محافظ البنك المركزي السوداني محمد خير الزبير، وكلف حسين يحيى جنقول.

وعلمت "العين الإخبارية" من مصادر مسؤولة، أن إقالة حاكم البنك المركزي السوداني تجيء ضمن إجراءات يقودها رئيس الوزراء الجديد محمد طاهر إيلا، لهيكلة القطاع الاقتصادي في البلاد ووقف التدهور الاقتصادي الحاصل.

وقالت المصادر إن إيلا سيصدر حزمة إجراءات قريباً تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة في البلاد.

وقرر ديوان الضرائب في السودان منع تقسيط أو تأجيل تحصيل وسداد الضرائب المستحقة على الممولين، في خطوة نحو ضمان وصول أموال الضرائب إلى الخزينة العامة، وخصوصاً مع تنامي حاجة الدولة الملحة للموارد، لمقابلة نفقاتها في الخدمات والتنمية.

وأعلن ديوان الضرائب وقف ما يسمى سداد اتفاقيات الالتزامات الضريبية لفترات طويلة، والتي تمتد مدد بعضها لثلاث سنوات، ما يعد هدراً لأموال الدولة؛ حيث تفقد العملة الوطنية قيمتها خلال سنين تلك الاتفاقيات المعنية.

وأعلن الأمين العام لديوان الضرائب، محمد عثمان إبراهيم، في توجيه إداري لمديري الإدارات والمراكز الضريبية الموحدة ومديري الولايات، أن القرار يشمل كذلك منع التحصيل غير الإلكتروني إلا في بعض الحالات، ووقف تأجيل سداد الالتزامات عبر الشيكات المصرفية.

ووفقاً لمصادر في ديوان الضرائب، فإن القرارات الجديدة تهدف للاستفادة القصوى من موارد الدولة المالية في الإنفاق التنموي، وخصوصاً أن القطاع الخاص والشركات المعنية بالضرائب تعمل وتربح وتستفيد من البنية التحتية للدولة. كما تهدف القرارات الجديدة لديوان الضرائب إلى إرساء ثقافة سداد المواطن للضرائب، كمشاركة وطنية إلزامية، ومساهمة فعالة في تطوير وتنمية البلاد للأجيال القادمة.

واعتبر المصدر أن أي تأخير في السداد أو جدولة للمستحقات لا تخدم أغراض الضريبة؛ بل تؤخر التنمية وتفتح الباب واسعاً للفساد الإداري، مما يسبب إهداراً كبيراً لموارد البلاد.

وبينما اعتبرت مصادر أن إجراءات ديوان الضرائب ستعمل على يقظة المكلفين بأهمية ودور السداد الإلكتروني لالتزاماتهم الضريبية، أشارت المصادر نفسها إلى أن هناك محصلي ضرائب لا يقدرون الأرقام الحقيقية للضريبة، ويدخلون في اتفاقات خاصة مع المكلفين، من شأنها إهدار المال العام؛ حيث لا يذهب العائد الضريبي لخزينة الدولة؛ بل يضيع بين المكلف والمحصل.

واطلع دكتور محمد طاهر إيلا رئيس مجلس الوزراء على مجمل الأوضاع بهيئة الجمارك السودانية، مؤكدا تسهيل احتياجيات الهيئة كافة لتقوم بدورها المنوط بها. وقال دكتور بشير الطاهر بشير مدير هيئة الجمارك السودانية في تصريحات صحفية عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء دكتور محمد طاهر إيلا، تناول اللقاء سير العمل بمحطات الحاويات المختلفة كافة، كاشفا عن عدة إجراءات سيتم اتخاذها لتنظيم العمل بالمحطات الجمركية المختلفة.

وأشار مدير الجمارك إلى أن اللقاء تطرق إلى إجراءات الترانزيت بين السودان والدول المجاورة خاصة مع دولة تشاد، مستعرضا كيفية الإجراءات الجمركية التي تتم بين السودان وتشاد، بجانب تنوير رئيس مجلس الوزراء بالأداء بهيئة الجمارك وكيفية إنشاء المناطق الحرة وتنظيمها وفقا للقوانين التي تحكم المناطق الحرة، مؤكدا أهمية التنسيق بين هيئة الجمارك وإدارات المناطق الحرة.

وتطرق اللقاء إلى تطوير الإيرادات والصادرات (الثروة الحيوانية، المنتجات الزراعية والصناعية بجانب التعدين) للمساهمة في الميزانية العامة للدولة وميزان المدفوعات. وركز اللقاء على أهمية تصدير المنتجات بعد إدخال القيمة المضافة عليها، معربا عن أمله أن تسهم هيئة الجمارك في تطبيق رؤية العام 2019م.