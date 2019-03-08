وشاهدت الملكة التي تبلغ من العمر 92 عاما آلة لفك الشفرات تعود للحرب العالمية الثانية، وكمبيوتر (نكست) الأصلي، الذي استخدمه تيم بيرنرز لي لتصميم الشبكة العنكبوتية الدولية في عام 1989.
كما نشرت الملكة صورة أرشيفية على صفحة العائلة المالكة على موقع "إنستغرام"، بمناسبة افتتاح مركز سميث في المتحف، بحسب "رويترز"، حيث يتابع 4.5 مليون شخص حساب العائلة المالكة على إنستغرام.
وزارت الملكة متحف العلوم لأول مرة في عام 1938، وكانت آخر زيارة قامت بها للمتحف في عام 2014 حينما افتتحت معرض عصر المعلومات بنشر أول تغريدة لها على "تويتر".
كانت هذه تفاصيل خبر الملكة إليزابيث تنشر صورة خلال زيارتها لمتحف العلوم على "إنستجرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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