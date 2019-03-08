تاديتش قاهر ريال مدريد "لاعب الأسبوع" فى دورى أبطال أوروبا

وتألق دوسان تاديتش، نجم أياكس، وقاد فريقه لتحقيق فوز كبير على ريال مدريد، في معقله بملعب "سانتياجو بيرنابيو"، بنتيجة (4-1)، وسجل الهدف الثالث فى مباراة "إياب" ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.
وساهم اللاعب الصربي الذي دخل دائرة اهتمامات العديد من أندية الدورى الإيطالى مؤخراً في صعود أياكس للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا.
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