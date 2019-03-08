كيف سيظهر الفنان رامز في رمضان المقبل؟

وتظل فكرة برنامج رامز نفسها سرية تماما، رغم التكهنات والشائعات حولها ولم يتم التأكد بعد من حقيقة الأفكار التي تروجها بعض التقارير الصحفية والتي يبدو أنها محاولة من رامز جلال للمحافظة على فكرته من التسريب حتى ينتهي من استضافة النجوم وتنفيذها بهم دون مشاكل، إلا أنه قد تم الإعلان عن هيئته التي سيظهر بها ضمن البرنامج والتي قد تقلل من مصداقيته إذا انتبه بعض المشاهير لتفاصيلها قبل الموافقة على الظهور معه.
ولجأ "جلال" إلى إطالة خصلات شعره ولحيته وصبغها باللون الأبيض ليبدو كرجل عجوز، ورغم أن البعض يعتقد أنه يكرر هيئته التي ظهر بها في شكل هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر في برنامجه "رامز تحت الصفر" العام الماضي، إلا أنه من المؤكد سيختار أقنعة تغير من ملامحه تماماً، خاصة وأنه يعتمد بشكل أساسي على تغيير شكله بالمكياج حتى لا يتعرف عليه النجوم عندما يقف جنباً إلى جنب معهم خلال تنفيذ مقالبه المرعبة.
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