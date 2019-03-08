الكاف يتوقع مليار مشاهد لحفل قرعة بطولة أمم أفريقيا 2019 فى مصر

توقع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" أن يحظى حفل سحب قرعة بطولة أمم أفريقيا 2019 المحدد لها 12 أبريل المقبل بمصر، بمشاهدة قياسية. وتستضيف مصر فعاليات النسخة القادمة من مسابقة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى فى تاريخ المسابقة. وذكر الموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن "الكاف" يتوقع مشاهدة مليار شخص لحفل سحب قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستقام في منطقة الأهرامات. كان الاتحاد الأفريقي كشف فى وقت سابق عن الهيكل التنظيمى لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين. وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن هانى أبو ريدة يقود الهيكل التنظيمى لمسابقة كأس الأمم الأفريقية بصفته رئيسًا للاتحاد المصرى لكرة القدم، بينما أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة كمنسق عام ومحمد فضل مدير البطولة. كما أعلن "كاف" عن رؤساء لجان بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى جاءت كالتالى، محمد سلطان اللجنة الطبية، أسامة إسماعيل للإعلام، محمد كامل للتسويق، أحمد عبد الله للمسابقات وطارق كامل للبروتوكول، في حين يقود شعبان بسطاوي لجنة الخدمات اللوجستية، حاتم سرور للأمن، محمد عبادة لدعم تكنولوجيا المعلومات، كامل أبو علي للسياحة، محمد عبد المنعم الصاوي للمتطوعين، تامر غنام للمالية، مينا سامح للنقل وياسر فتحي للتشريع.

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