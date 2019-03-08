اليوم العالمى للمرأة عطلة رسمية فى برلين لأول مرة بألمانيا

أصبحت ولاية برلين الألمانية اليوم الجمعة أول ولاية، والولاية الألمانية الوحيدة، التى تجعل من اليوم العالمى للمرأة عطلة رسمية للاحتفال بهذه المناسبة.

وأظهر استطلاع للرأى، أن غالبية الألمان يؤيدون إعلان يوم المرأة العالمى عطلة رسمية فى البلاد.

وتطالب العديد من المنظمات على مستوى العالم فى اليوم العالمى للمرأة بتحقيق المساواة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية الكاملة بين الجنسين.

يشار إلى أنه تم تنظيم يوم المرأة لأول مرة فى ألمانيا ودول مجاورة فى 19 مارس عام 1911، بمبادرة من الاشتراكية الديمقراطية الألمانية كلارا تستكين، ومنذ عام 1921 يتم الاحتفال بهذا اليوم فى الثامن من مارس كل عام، وفى عام 1977 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم يوما عالميا للمرأة.