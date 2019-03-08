بدء التحقيق مع رئيس وزراء إيطاليا الأسبق برلسكونى بشأن ادعاءات بالفساد

أفاد مصدر قضائى بإيطاليا بأنه تم بدء التحقيقات مع رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، سيلفيو برلسكوني، بشأن قضية تتعلق بادعاءات الفساد فى قضية تدور حول حصة تمتلكها شركة قابضة تابعة له فى أحد البنوك فى البلاد.

وأوضحت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الجمعة أن البنك المركزى الإيطالى قد أمر شركة برلسكونى القابضة "فينى إنفست" فى عام 2014 ببيع أكثر من 20 % من الحصة التى تمتلكها فى مصرف "بانكا ميديولانوم" والبالغة 30 %، منذ أن أُعتبر برلسكونى أنه لم يعد مؤهلاً لامتلاك أكثر من 10% من حصص أى مؤسسة مالية بعد أن إدانته بتهمة التهرب الضريبي.

غير أن محكمة استئناف إيطالية أصدرت حكمًا قضائيًا فى وقت سابق لصالح طلب مقدم من شركة "فينى إنفست" بشأن إلغاء بيع حصتها بالمصرف.

ومن جهته، أكد نيكولو جيديني، محامى المسئول الأسبق أن الأنباء التى تدور حول القضية المرفوعة ضد برلسكونى قد تم إسقاطها بالفعل، وأن "هذا الأمر سيحدث مجددًا".

يشار إلى أن برلسكونى يشغل حاليًا منصب رئيس حزب "فورتسا إيتاليا" الإيطالى المعارض.