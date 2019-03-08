دعوة من الحزب الاتحادي الديمقراطي للقوى السياسية.. ماذا قال؟

وقال حسونة حسب صحيفة آخر لحظة، إن قانون الطوارئ والاعتقالات ستلغي الحوار، وأضاف أن تجمع المهنيين موجود في الواقع، وأشار إلى أن وحدة الاتحاديين ضمان لاستقرار السودان وحفظ نسيجه الاجتماعي، واعتبر الفساد هو العامل الأساسي للتظاهرات.
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