دعوة من الحزب الاتحادي الديمقراطي للقوى السياسية.. ماذا قال؟

دعا القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أسامة حسونة القوى السياسية إلى فتح المجال للشباب من أجل مستقبل السودان، وتصحيح المسار الوطني بالتراضي، واعتبر الحوار والحكمة هما السبيل لحل الأزمة السياسية.

وقال حسونة حسب صحيفة آخر لحظة، إن قانون الطوارئ والاعتقالات ستلغي الحوار، وأضاف أن تجمع المهنيين موجود في الواقع، وأشار إلى أن وحدة الاتحاديين ضمان لاستقرار السودان وحفظ نسيجه الاجتماعي، واعتبر الفساد هو العامل الأساسي للتظاهرات.