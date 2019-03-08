كيف قادت "حواء" تظاهرات السودان؟ (تقرير)

لعبت المرأة السودانية دورا كبير في تظاهرات السودان خلال الساعات الأخيرة، بعدما شاركت في الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس السوداني عمر البشير، بعد تفاقم الأحوال في البلاد.

قادت العديد من النساء السودانيات الخميس في الخرطوم احتجاجات على حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس عمر البشير في 22 فبراير.

وأفاد شاهد لوكالة الأنباء الفرنسية أن "النساء يقدن المسيرات اليوم (الخميس)، لكنّ عناصر الأمن يوقفون المتظاهرين بأعداد كبيرة".

وكان منظّمو التظاهرات دعوا إلى مسيرات الخميس دعمًا للنساء، عشيّة اليوم العالمي للمرأة. وقال "ائتلاف الحرّية والتغيير"، الهيئة التي تقود التظاهرات ضدّ البشير، "ندعو شعبنا للمشاركة في المسيرات الخميس لتكريم الأمهات اللواتي خسرن أبناءهنّ في صراعنا".

وردد المتظاهرون شعارات الحرية والسلام والعدالة وتسقط بس، في وقت نفذ فيه طلاب جامعة السودان العالمية إضرابا عن الدراسة، وأضرموا النار في إطارات السيارات أمام الجامعة التي حاصرتها قوات كبيرة من الأمن والشرطة وسط أنباء عن اعتقالات عدد كبير من الطلاب والطالبات.

الأمر لك يكن جديدا على السودانيات فمنذ بداية الاحتجاجات، قادت العديد من السيدات مظاهرات بحي الامتداد الشمالي، فى السودان رافعين شعارات "شرقت شرقت عطبرة مرقت، والشعب يريد إسقاط النظام"، في الوقت الذي أحرق متظاهرون في مدينة عطبرة شمالي السودان، دار المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم للسودان، بولاية نهر النيل.

حسب منظمات حقوقية، تعرضت المحتجات السودانيات خلال التظاهرات إلى شتى أنواع الانتهاكات من الضرب والاعتقال إلى الإساءات اللفظية.

والأمر لم يقتصر على ذلك فحسب، بل تعداه لأكثر من ذلك "فهناك شابة فقدت عينها خلال الاحتجاجات في منطقة الأزهري بالخرطوم، وهناك سيدة قتلت في عطبره بعد أن أصابتها طلقة وهي في عقر دارها، وهناك سيدة أخرى توفيت بسبب استنشاقها الدخان في مدني" وسط السودان، تقول نور لـ "موقع الحرة".