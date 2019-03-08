كواليس اجتماع راموس الناري مع لاعبي ريال مدريد

عقد سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، اجتماعا مع زملائه في الفريق الملكي، بعد سلسلة النتائج المخيبة للآمال والفترة السيئة التي يمر به النادي الملكي، بعد توديع دوري أبطال أوروبا

وكشفت إذاعة "كوبي" الإسبانية، عن كواليس الاجتماع، مشيرة إلى أن راموس طالب اللاعبين بضرورة احترام شخصية مدرب الفريق سانتياجو سولاري، وأشارت إلى أن قائد الميرنجي طالب زملائه بمواصلة العمل، على الأقل لانهاء الموسم في المركز الثاني في الليجا.

وانتقد راموس بشدة زميله إيسكو لعدم مغادرته مع حافلة اللاعبين إلى سانتياجو برنابيو لمبارة أياكس.

وأكدت إذاعة كوبي أن إيسكو اعتذر لزملائه، واعترف أن السبب هو غضبه من المدرب سولاري، وطالبه راموس بأن هذه المسألة لا يجب أن تؤثر على تركيزه مع الفريق.

يذكر أن ريال مدريد ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد أياكس بعد هزيمة بنتيجة (4-1)، وجاء ذلك بعد هزيمتين متتاليتين من برشلونة في كأس الملك والليجا.