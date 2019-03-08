حي الوادي يرفض الخسارة.. بقلم امير عوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في مباراة ممتعة، حفها جمهور كبير بملعب نيالا الأولمبي، تعادل المريخ المتصدر مع مضيفه حي الوادي نيالا بهدفين لكل فريق.

التعادل بين الفريقين هو الثاني، كما أشرنا بالأمس بنهاية اللقاء الأول للفريقين في نيالا في الموسم قبل الماضي بالتعادل الإيجابي أيضا بهدف لكل فريق.

المريخ بدأ اللقاء بتشكيلة ضمت الحارس محمد المصطفي و حمزة و الجس في قلب الدفاع مع التاج ابراهيم و حقار علي طرفي الملعب، و في خط المنتصف تواجد قصاري و التاج يعقوب و التش و رمضان و في المقدمة الحمراء نشط النعسان و محمد داؤود.

الشوط الأول كان سجالا بين الفريقين و ان كانت هجمات المريخ هي الأكثر خطورة علي المرمي مع سيطرة حمراء علي خط الوسط و صناعة اللعب.

الهدف الأول كان في الدقيقة 23 من الكرة المرسلة من الحارس محمد المصطفي لمحمد داؤود الذي انسل خلف المدافعين ليحرز هدفه الرابع في هذا الموسم ليؤكد جودته كمهاجم لم يجد الفرص المتعددة في المشاركات مع الفرقة الحمراء.

في الشوط الثاني واصل المريخ من حيث انتهي في الشوط الأول ليتمكن المدافع حمزة داؤود من تكرار شريط الدورة الأولي بإحراز هدف ثاني و لكن هذه المرة من نقطة الجزاء بعد لامست الكرة يد اللاعب وليد سعد.

بعد الهدف توقع الجميع نهاية المباراة بهذه النتيجة.. و نام لاعبي المريخ علي العسل داخل الملعب حتي باغتهم الوادي بهدف جميل من مقصية رائعة في حدود الدقيقة 68.. و بعدها حاول الزولفاني العودة للسيطرة علي خط الوسط الذي عاني لاعبوه من انخفاض اللياقة الناتج من ضعف المشاركات ليقوم بسحب داؤود و الدفع بالتكت.

داؤود كان أكثر لاعبي المريخ حركة.. و بخروجه افتقدت المقدمة الحمراء حيويتها و تمكن بذلك الوادي نيالا من تحقيق الريمونتادا بهدف جميل من البديل الناجع محمود حامد (التش الصغير) مستفيدا من أخطاء المدافعين التي تكررت كثيرا.

ابناء مازدا اندفعوا للهجوم لأن الهزيمة بهدف أو هدفين أو أكثر لا تعني شيئا سوي ابتعادهم عن دوري النخبة و هو الأمر الذي قاتلوا و كافحوا من أجل تحقيقه في كل دقائق الشوط الثاني.

حي الوادي حاول كثيرا اقتناص النقاط.. و لاعبي المريخ عمدوا علي قتلوا الكرة في الدقائق الأخيرة حتي أعلن صفوت ميرغني قاضي الجولة عن نهايتها ليقفز المريخ للنقطة 31 في الصدارة منفردا و يصل حي الوادي للنقطة 19 التي كفلت له بالصعود للنخبة ثالثا بعد المريخ و الخرطوم الوطني و بفارق الأهداف من الموردة التي ستنتظر نتيجة مباراة المريخ و هلال الأبيض.

*نبضات متفرقة*

محمد داوؤد أحرز هدفه الرابع في هذا الموسم بعد أن أحرز اللاعب هدف في مرمي الأمل بعد أن دخل كبديل و هدفين في مرمي الموردة.

من جملة (20) مباراة أداها المريخ هذا الموسم لم يكمل محمد داؤود أي مباراة.. حيث شارك في 6 مباريات فقط انحصرت في ممتاز هذا الموسم.. خمس مباريات كأساسي، تم استبداله فيها جميعا، و واحدة دخل فيها كبديل.

دقائق اللعب التي شارك فيها داؤود كانت (371) دقيقة في مجمل مشاركات الموسم التي كانت محصورة في الدوري الممتاز فقط، حيث لم يشارك داؤود مطلقا برفقة المريخ لا أفريقيا و لا عربيا.

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الحارس عصام تأثر مستواه بالابتعاد الطويل عن المشاركات المتوالية.

التش قدم فواصل الابداع كالمعتاد و في خواتيم الشوط الثاني انخفضت لياقته البدنية كشأن أغلب اللاعبين.

عجب أضاع هدفا و المرمي مشرعا أمامه و لم يتعامل مع الكرة فيرست تايم لترطم كرته بقائم المرمي.

تبقت للمريخ مباراة أخيرة أمام هلال التبلدي في القلعة الحمراء، و نتيجة المباراة ستكون مفصلية لتحديد الفريق الصاعد للنخبة برفقة المريخ و الخرطوم الوطني.

اليوم ستبدأ التسجيلات النصفية، و من المتوقع أن يدخل المريخ الميركاتو الصيفي مبكرا.

سليم (الأمل) عماد الصيني (الأهلي الخرطوم) نجمان في طريقهما للكشف الأحمر برفقة العائدين السماني و ضفر.

الهلال فرط في الصيني و تغافل عن تسجيل سليم عندما كان المريخ محروما من التسجيلات و عاد الآن ليلهث خلف اللاعبين خوفا من تكرار مسلسل تألق الغربال.

هل تابعت لجنة التسجيلات مستوي اللياقة البدنية للاعب ضفر قبل أن تفكر في اعادته و هو بهذا السن؟

ضفر قدم الكثير للمريخ في السابق، و مع ذلك فلا للمجاملات في الشأن الفني.

المريخ يحتاج للاعب جاهز و في الفورمة ليعين الفريق في مشواره المضغوط القادم.

نتمني أن ترصد لجنة التسجيلات لاعبا في خط الهجوم لتعويض رحيل الغربال المحتمل.. و أن لا ينسي الجميع هاجس الأطراف خاصة الطرف الأيمن الذي ينشط فيه لاعبين مولفين مع التاج ابراهيم.

علي الزولفاني التمسك بتقريره الفني و الاشراف علي كامل التسجيلات بوحده و علي الطاقم الاداري تحقيق كل طلبات التقني التونسي لأنه الأقرب و الادري بما يحتاجه فريقه في الفترة القادمة.

*نبضة أخيرة*

شدوا الهمة.