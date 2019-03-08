سرقة معدات طبية حديثة من داخل مستشفى شهير بالجزيرة….

الخليج 365: تحقق السلطات المختصة حول ملابسات اختفاء معدات وقطع حديدية من داخل مستشفى الشهيد ماجد كامل بمنطقة “ألتي” بولاية الجزيرة. ونقلت مصادر أن الشرطة قيدت بلاغاً تحت المادة (174 ق ج) المتعلق بالسرقة في مواجهة بعض الأشخاص ألقى مواطنون القبض عليهم أثناء قيامهم برفع المعدات مواد تشييد “حديد” على متن مركبات استعداداً لنقلها إلى مكان آخر، وحينما قام المواطنون بإيفاقهم وسؤالهم اتضح أنهم تجار وأفادوا حسب صحيفة الإنتباهة، بأن شخصاً يشغل منصباً نافذاً بالمستشفى هو من قام ببيع المعدات لهم وأنهم لم يقوموا بسرقتها. وفي السياق دونت الشرطة بلاغاً وشرعت في التحقيق معهم حول صلة الموظف بالمذكور بالحادثة، وما إذا كان متورطاً في عملية بيعها أو خلافه. المادة السابقة شاهد بالفيديو : رقيص الاعلامية لوشي… المقالة القادمة تفاصيل في قضية سفير السودان برومانيا وطباخه…

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