اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

شاهد بالفيديو : رقيص الاعلامية لوشي…

0 نشر
-- 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شهاب محمد - الخرطوم - 8 مارس، 2019

الخليج 365:

المادة السابقةأخطاؤكم تحير وأهادفهم تزعــــل.. بقلم بابكر مهدي الشريف
المقالة القادمةسرقة معدات طبية حديثة من داخل مستشفى شهير بالجزيرة….
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو : رقيص الاعلامية لوشي… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا