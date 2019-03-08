أخطاؤكم تحير وأهادفهم تزعــــل.. بقلم بابكر مهدي الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

× يدرك الكافة الظروف التي يمر بها المريخ ، بعد تلك الإصابات اللعينة والغيابات العديدة، التي ضربت الفريق كأول ظاهرة تحدث للنادي الكبير، ورغم ذلك ولله الحمد والمنة يواصل الفريق صدارته للممتاز بفارق كبير وشاسع عن أقرب من يلاحقه، وفي البطولة العربية أزهل الكل وأقنع وأصبح يشار إليه كفرس حر موعود بالسباق إن شاء الله.

× الرأي عندي هو، أن نتيجة مباراة عصر الأمس لم تكن في حد ذاتها ذات أهمية ولا تعني أية عواقب لما تخرج به، ولكن يبقى الاسم الكبير والهيبة وعظم النادي، تجعل من النتيجة وما ساق إليها أمرا مهما وضروريا بكل تأكيد ويقين.

× تابعنا مباراة المريخ وحي الوادي نيالا عصر الأمس ونستطيع القول أن المريخ كان الأفضل وهذا شيء منطقي وواقعي لأنه لا توجد أية مقارنة بين الفريقين حتى وإن كان الأحمر تعتريه ظروف ومآلات معلومة.

× أحرز الفريق هدفين وهو مسيطرا تماما على المجريات بلا منازعة تذكر من الفريق المضيف، وظل على هذا الوضع حتى قاربت المباراة على النهاية أي تبقت حوالي عشرين دقيقة أو أقل.

× صحيح أن ثلث ساعة من الزمن في مباريات كرة القدم ليست بالوقت الهين، ولكن تبقى هينة وقليلة، إذا كان هناك فريقا عظيما وبطلا ، ومع كل هذا كان مسيطرا ومتملكا تماما، ومتقدما بهدفين بلا مقابل.

× الفرق الكبيرة قد تعجز عن إحراز الأهداف، ولكن أيضا بالمقابل يصعب بشدة إحراز الأهداف في مرماها، فكل هذه الشئون غابت عصر الأمس بنيالا البحير أمام فريقها حي الوادي.

× لاحظت أن هناك تراخ قبيح من بعض لاعبي المريخ وبخاصة في الوسط وخط الظهر، مما جعل لاعبي الوادي يعودون لأجواء اللقاء في شوط اللعب الثاني، وبخاصة بعد أن أحرز الأحمر ركلة الجزاء بواسطة حمزة داؤود.

× لعب محمد داؤود بحماس شديد وكان من أفضل لاعبي المريخ حركة ومطاردة ، ورغم ذلك سحبه الزلفاني ، فكان الأجدر سحب النعسان الذي لازال مضطربا وغير متوافقا مع زملائه أبدا أبدا.

× كما أسلفنا النتيجة غير مهمة لأن المريخ كان قد حسم أمره من وقت بدري وولج النخبة، ولكن التعامل الساذج مع المباراة بعد أن تقدم الفريق بهدفين وتهيأ الجمهور للظفر بالنتيجة، تأتي الإنتكاسة ويدرك حي الوادي نيالا التعادل بهدفين في أقل من عشر دقائق، فهذا ما أقلق الناس وأدخل الحسرة عليهم.

× الهدفين الذين أحرزهما حي الواداي، نعم هي أهداف غاية في الروعة والجماال، ولكن غباء خط الظهر الأربعة بالإصافة للمحورين، كانوا هم سبب تلك الأهداف وليس بمهارات فائقة يمتلكها أولاد مازدا.

ذهبيــــــــــــــــــــــات

× التعادل لم يغضبنا ، بقدرما زعلنا من تباطؤ اللاعبين لتدخل تلك الأهداف بتلك الصورة.

× لا اعتقد أن لاعبي حي الوادي في التدريبات كانوا قد أحرزوا بتلك الطريقة.

× عندما يطير اللاعب وسط المدافعين ويلعب كرة خلفية في سقف المرمى ماذا يعني هذا؟

× حمزة داؤود يبذل جهدا كبيرا ولكنه يكثر الخروج عن محيط حركة وظيفته.

× المريخ من الأندية الكبيرة وهو الآن من أفضل أربعة أندية على المستوى العربي ويتابع بدقة من كافة المهتمين بالكرة .

× لأجل ذلك نشعر بالحرج عندما يتعرض للتعادل بهدفين بعد التقدم بهدفين.

× فرق الأندية الكبيرة قد تلعب في كثير من الأوقات من أجل اسمها وسمعتها وليس لجمع النقاط.

× رغم أن المباراة أتت والشطب على الأبواب لكن لم نر هم لذلك من جانب اللاعبين عدا محمد داؤود.

× يبدو أن داؤود هو الوحيد المتوقع الشطب لأجل ذلك كان يجتهد ويجتهد.

× ونسبة لخلو الساحة من الجيدين نأمل أن يتم إعارة اللاعب وعدم شطبه حاليا.

× نية مازدا هي التي جنبت فريقه الهزيمة أمام المريخ عصر الأمس.

× لم أذكر أن مازدا قد حقق التعادل مع أي فريق وهو متقدم عليه بهدفين كما حدث بالأمس.

الذهبيـــــة الأخيـــــرة

× وعبر الذهبية الأخيرة لهذا الصباح نقول، لا بد أن يفهم لاعبو المريخ قيمة النادي والكيان والإخلاص، قبل أن يعرفوا لعب الكرة ذاتها.