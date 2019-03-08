شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قطعت محكمة جرائم دارفور الكبرى الأحد المقبل موعداً لأولى جلساتها في محاكمة متهمين أحدهم ينتمي لحركة مسلحة حاولوا تجنيد 1000 شخص للقتال مع قوات اللواء حفتر في ليبيا.

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كانت هذه تفاصيل خبر بدء جلسات محاكمة متهمين بتجنيد اكثر من 1000 شخص للقتال مع حفتر… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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