الحقوا الغطاسي ما يغطس حجر الاسياد .. و.. جميعنا نلبي نداء الهلب .. !.. بقلم الرشيد علي عمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

· موسم مرهق للغاية وضغط فيه الهلال كثيرا ..

· حقيقة يعيش الهلال ضغوطات المباريات الخارجية فما ان ينتهي من جولة الا ويتاهب الى السفر لخوض اخرى ..

· انتهينا من لقاء زيسكو الصعب فهل علينا مدرب الاحمال الجديد الغطاسي ويدعك اللاعبين بتمارين تحمل قالوا رقدتهم سلطة ..

· ايه قصتنا مع مدربي الاحمال ديل ..؟ ومعقول يا كوكي تمرينات تحمل من بعد هذا الارهاق والقادم من الترحال الطويل ..؟

· ايه يا غطاسي .. عايز تغطس حجر الاولاد ولا ايه ..؟

· وقبل ان يرم اللاعبين عضمهم وينالوا قسطا من الراحة سافروا فورا امس ولمدة يوم كامل بدا منذ فجر الثلاثاء ولم يصلوا كوماسي الا مشارف مساء الاربعاء ..

· هذا يعني انهم قضوا ساعات مرهقة جوا طيرانا ومطارات اتكاء على الكراسي وافتراشا للارض وتربعا القرفصاء وما ينبىء بارهاق عظيم سينال منهم خاصة ان اخر لقاء بذلوا فيه بذلا كبيرا ..

· برغم كل ذلك ..

· وبرغم ما يمكن ان يتوقعوه من عراقيل في غانا برغم تطمينات ابن ملك قبيلة الاشانتي كما اورد اخونا الهلالي المحترم كابتن ابو رداد واستقباله المحترم والفخيم والعظيم للبعثة كما تابعنا .. وبرغم تعثر سفر الاخ عز الدين الحاج كما اشرنا بالامس .. الا ان طاقم السفارة هنالك وبعض من ابناء السودان لم يقصروا وجهزوا ضروريات الفريق على اكمل وجه ..

· غانا دولة ساحرة بمعنى الكلمة ..

· وسبق ان زرناها مع المنتخب الوطني يوم ان رفع راسه وشارك في نهائيات الامم الافريقية عقب عقم ظل لاكثر من 30 سنة ..

· دعوة كريمة من شركة سوداني لمجموعة من رموز المجتمع ولفيف بارز من منتخب 70 بمعظم الاسماء الساحرة التي حققت ذاك الانجاز الفريد ..

· رحلة ستخلد في اذهاننا لانها اتت بصحبة لفيف تعرفه مسودات النجاح الكروي بالبلاد وتخللتها الكثير من المفارقات اللذيذه ومع مشقة الترحال الا ان حميمية الجميع وتواددهم بددت التعب واشاعت الابتسامات ..

· مع ان سوداني لم تقصر قط بل دفعت بطاقم محترف بذل جهدا خرافيا لاجل اراحة البعثة صاحبة العدد الكبير ..

· وكوماسي احتضنت بعثة المنتخب بعد رحلة طويلة كما اسلفت نالت منا ما نالت من تعب وارهاق بعد قضاء يوم في اديس ابابا حفل هو الاخر بالعديد من المواقف اللطيفة الطريفة وكما البص الذي كاد ان يفوت مزمز لولا ان استدركنا اننا تركناه في الغرفة ولم ينتبه احد الى عدم تواجده ..

· ثم من اكرا ركبنا بص الى كوماسي في رحلة برية جديدة استغرقت اكثر من ثلاثة ساعات او اكثر قضيناها انا وخالد ليمونة في الغناء والتسرية عن المجموعة ..

· اكرا مدينة عصرية بكل ما تحمل الكلمة والشعب الغاني لطيف للغاية ومؤدب وتربى على طريقة التهذيب ويتبارى افراده في التقدم علميا وما جعلهم في غاية الدبلوماسية مع الاخرين ..

· كوماسي مدينة الاخشاب لكثرة الغابات التي تحيطها وان نسيت فلن انس ذاك الموقف المحرج الذي تعرضنا اليه ثلاثتنا الرشيد بدوي ومزمل وانا ونحن نستغل تاكسي للحاق باول مباريات المنتخب امام مصر ..

· خرجنا متاخرين من الفندق واشرنا الى اول تاكس قابلنا فكان فتى او بالاحرى صبي صغير في عمره قلنا له نريد الذهاب الى الاستاد للحاق بالمباراة ..

· انطلق الصبي بالتاكسي ولم يكن الملعب قريبا فكنا نحث السائق على زيادة السرعة وتخطي صفوف العربات التي امامه خاصه ان الطريق العكسي خال ويندر ان تعبر عربة ..

· ظللنا ثلاثتنا نهتف للسائق بان يعبر العربات الممتدة امامه ولكنه وكمن لا يسمعنا وشغال فينا طناش مع سبق الاصرار والترصد ..

· اهتاج الرشيد بدوي عبيد فيه وقال له بما معناه يا اخي الشارع فاضي وما في ذاتو عسكري مرور عشان تخاف منه فلم الابطاء وبعدين بنزيد ليك قروشك بالضعف ياخي ..؟

· هنا رد الصبي ..

· ونزل رده علينا كالصاقعة التي الجمت السنتنا ..

· قال بكل هدوء وانكليزية سليمة نعم الشارع العكسي خالي .. ولا يوجد عسكري مرور ولكن كيف اهرب بعدها من .. ضميري …واضاف وكيف ارضى ان تضاعف اجري بالحرام ..؟

· هههههههههه الجنا ده زي الشال ليه جردل موية مليان مكعبات تلج وكشحه فوق ريسينا ..

· غايتو لو كان في طريقة نطفر بالشباك كان عملناها هههههه ..

· نظام يعني نظام ..

· انضباط يعني انضباط ..

· مسؤولية ذاتية وان لم يرك احد ..

· هكذا ربوهم .. وعلموهم .. وابانوا لهم ان القيمة الحقيقية هي الاحترام للقوانين قبل كل شىء ..

· يعني ده لو سواق تاكسي عندنا هنا وتقول ليه بضاعف ليك الاجرة مش يطير طيران وبس ده لو لقى فرصة يدوس ابنص ويخت شارة المرور ذاته في الكبوت ههههههه ..

· احترام القانون نابع من نفوس تحترم القيم التربوية الاخلاقية والمبادىء المجتمعية التي تهذب السلوكيات العامة ..

· الانسان حقا سلوك ..

· سلوكه يعبر عن مضمون مجتمعه ..

· لذا انطلقت تلك الامم نحو افاق النجاح وحطموا مجاديف التكاسل بعد ان كان تركيزهم على بناء الانسان اولا ليقين ثابت انك ان بنيت المواطن بكل القيم الثمينة فانك ستضمن نهضة وطن عاتي ينافس على تحقيق اسمى الغايات ..

· نتمنى ان ننتفض مما نحن فيه ..

· نتمنى ان يلحق الوطن بركب من فاته ..

· نتمنى ان نشاهد السوداني وكما اخلاق ذاك الصبي في الشارع ..

· وليس على الله بكثير ان يتغير حالنا الى الافضل .. ولكن .. ولكن .. اتساقا والوعد القراني بان نغير ما بانفسنا ..

· نحن من نغير حالنا لا غيرنا .. ومتى وعينا هذه الجملة اجتزنا الامتحان ..

· ساعود مرة اخرى لتلك اللحظات الفريدة في غانا وساحكي عن المقلب الذي دبرته للرشيد بدوي عبيد ونحن في شاطىء اكرا واقسم بعدها ان لا طائرة مجددا تحملنا الاتنين معا الى خارج السودان ههههههههههه ..

· الهلال الماسي في كوماسي ..

· مدرجات الاشانتي غير في كل شىء لانها تتفاعل مع الكرة كانها حرب رسمية ..

· احيانا يدفعهم انفعالهم الزائد الى افتعال الشغب المؤذ للخصوم وكم من مرة كانوا حضورا في اضابير قضاء الكاف ونالوا ما نالوا من العقوبات ..

· الجمهور الغاني محب للكرة ومتعصب جدا وينفعل انفعالا كبيرا مع مجرياتها لذا فان خصمهم يعاني بشدة من تصرفاتهم ان لم يعيها ويتناسيها ..

· نثق تماما ان اخوان بوي خاضوا العديد من مثل هذه المواجهات والامر لا يخيفهم بل يدفعهم الى استغلال الاجواء ليكون التوتر من نصيب الاشانتي ويرتد عليهم ..

· والهلال لن يكون صيدا سهلا بل على الاشانتي ان يحترمه الا ولمني بهزيمة كبيرة مادام الشعلة مولع والضي شغال كي ..

· الكوكي قال التاهل من غانا ..

· والله يا كوكي جد سخانه ..!

ابقوا معي .. !

و … للشريان ختام .. !

· فريق يتقدم بهدفين يا ناس يتم التعادل معه ..؟

· نقبوا عن تاريخ مشاركات المريخ في الولايات فهل قط تقدم مرتين فادرك خصمه التعادل ..؟

· هل المسالة عادية يا شداد ..؟

· ام ان ارضاء اسامه عطا المنان وصديق علي صالح ومن بعدهما مولانا احمد هرون وابراهوما واجب يتجاوز مرتبة الفوز ..؟

· قف .. الان كل الشارع الرياضي يتحدث جهرا ان الموردة هي الضحية القادمة ..

· الان المجالس الكروية جميعها تتحدث عن مؤامرة حيكت بليل بهيم لاجل ان يجد هلال الابيض موطىء قدم ويتم التضحية بالموردة ..

· منذ عودة الموردة والعداء المريخي تجاهها لم يتوقف والتهكم عليها والسخرية من قبل ابرز كتاب المريخ اصبح السمة الغالبة بل ان ود الشريف مازال يصر انها لم تعد باخلاص اهلها وانما هو شغل الحكومة بمنتهى الاستفزاز وجهلا بقيمة وحضارية وتاريخ هذا النادي العظيم ..

· اذن من الطبيعي ان يمتد العداء لاجل حرمانها من دوري النخبه وهذا ما يستوجب ان تفطن اليه ادارة اتحاد شداد وان تاخذ بعين الاهتمام اللقاء القادم ..

· المريخ الذي وبلغتهم بلغ نصف النهائي ويلعب امام النجم التونسي في الجولة الثانية هل معقول ينبرش في نيالا متعادلا ، ومن ثم يرقد واطه امام هلال الابيض المنهك منذ بداية الموسم ..؟

· هنالك تلاعب قادم يا شداد ..

· في شغل بره الميدان لازم يردع اهله ان صح ..

· وتعيين حكم بواسطة شداد نفسه لا عامر عثمان لان الاخير نراه مطية في ايدي المريخاب ولن يكون عادلا قط وفقا لما لديه من سوابق ..

· والاتيان باكثر من مراقب في هذه المباراة تحديدا .. ومحايدين ..

· ناس مامون بشارة ورمزي ديل بعرفوا الشغل تب وما ممكن يضحك عليهم اداري فاجعلوهما مراقبين لهذه المباراة ..

· ونناشد كل جماهير الهلال الابية الوقوف مع الهلب في محنته لانه الفريق الاقرب الينا اليوم من كل الفرق وتاريخيا كذلك ..

· والاسياد تفتح صفحاتها لكل ناشطي الموردة وتمنحهم المساحات للمساهمة في التعبئة وضرورة ارساء قيم العدل داخل الميدان ومحاربة الظواهر القبيحة وكما الشبهات التي تحوم الان ..

· الموردة تنادي .. وجميعنا نلبي النداء ..

· انتهى عهد فوضى اتحاد تاكس ولن يعود ابدا في ظل اتحاد يقوده شداد والبروف جلال وحميدتي والجابري وبقية العقد الفريد ..

· ده كان زمان يا دلاقين مع سمسم ومعتصم ومجدي شمس الدين ..والترتيب مقصود من واقع من كان يحكم زمان تاكس ..

· لن يتلوث هذا الاتحاد بمثل هذه الافاعيل ..

· محمود صالح يقول اتتني مكالمة من الكاردينال حول الصيني … اها يعني شنو ومنتظر تاني شنو ..؟ ولا كمان في مطره يا فاتح التوم ..؟

· وهل يحتاج رجوع الصيني الى مكالمة اصلا يا حوته ..؟

· مش لو جاك وفد من المريخ .. لو ادوك عشرة نقاط تدخلك النخبه ما مفروض تنتظر اكثر من هذه المكالمة وتعيد الابن الى بيته الكبير ..

· او ..

· سنجعلها في وقتها ..

· شطبنا .. !